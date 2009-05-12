АвтоКрАЗ поставит в Узбекистан порядка 150 автомобилей

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в текущем году поставит в Узбекистан порядка 150 автомобилей.

Об этом сообщил директор Торгового дома «АвтоКрАЗ» Николай ЛЯПУН журналистам в понедельник, 11 мая.

По его словам, уже с начала мая холдинг отгрузил в Узбекистан первую партию в количестве 20 автомобилей. «Преимущественно это самосвалы»,- сказал Н.ЛЯПУН.

Напомним, ХК «АвтоКрАЗ» в этом году планирует создать в Казахстане, Азербайджане и Узбекистане собственную дилерскую сеть.

Также Н.ЛЯПУН сообщил, что «АвтоКрАЗ» намерен принять участие в международном авторалли "Шелковый путь-2009" по маршруту Россия-Казахстан-Туркмения, которое стартует в Казани 5 сентября и финиширует 13 сентября в Ашхабаде.

«КрАЗ будет участвовать в этом ралли на автомобиле, который мы готовим для ралли «Париж-Дакар». Мы сейчас автомобиль немного доделаем и он примет участие в ралли»,-сказал Н.ЛЯПУН. По его словам, в состязаниях примут участие команды из 31 страны. Россию будет представлять команда "КАМАЗ-мастер".

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей на 13% или 572 шт. - до 3 634 автомобилей.

ХК “АвтоКрАЗ” в 2008 году получила чистую прибыль в размере 66,117 млн. грн., что на 10,6% ниже аналогичного показателя 2007 года.