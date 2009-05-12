Opel получил крупный американский заказ

Немецкий автоконцерн Opel, находящийся на грани банкротства, получил крупный заказ внутри материнского концерна General Motors (GM). В 2010 году завод в Рюссельхайме начнет выпуск Buick LaCross, американской версии автомобиля среднего класса Insignia, для американского рынка. Об этом сообщил в понедельник, 11 мая, глава совета трудовых коллективов Opel Клаус Франц (Klaus Franz), передает Немецкая волна..

По сведениям из разных источников, производство 40-70 тысяч экземпляров запланировано на двухлетний период 2010-2011 годов. Представитель концерна точного объема заказа не назвал, сообщает немецкое информационное агентство dpa.

Заказ ушел в Германию из-за кризиса на GM

Немецкому предприятию оказался на руку кризис материнской компании. Первоначально новую модель планировалось производить на американском заводе General Motors в Фэйрфаксе. Однако, поскольку этот завод невозможно в короткие сроки перестроить под производство автомобилей среднего класса, Buick LaCross было решено производить в Рюссельхайме, где выпускается аналогичная модель Opel Insignia.

В то же время General Motors активизирует поиски решения, связанного с дальнейшей судьбой Opel. Глава GM Фриц Хендерсон подчеркнул, что до конца мая надеется найти инвестора, устраивающего также и правительство Германии, которое в принципе готово предоставить государственную финансовую помощь.