Амбициозные планы Омеляна: Киев и Одессу может соединить европейская узкоколейка

Это следует из заявления министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которое он сделал вчера, 19 октября, во время круглого стола "Текущие концессионные проекты в секторе морских портов Украины", передает ЦТС.

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Говоря о перспективных концессионных проектах в Украине, министр сказал: "Хотим также включить в этот перечень первую концессионную железную дорогу, евроколею, которая соединит Киев и Одессу. Интерес со стороны иностранных инвесторов к этому уже есть".

Ранее министр заявлял, что скоростные железнодорожные пути могут появиться в нашей стране в перспективе 5-10 лет. Первыми такими направлениями должны стать Киев-Одесса и Киев-Варшава. Отметим, что именно в отношении варшавского направления Владимир Омелян говорил о евроколее. Потенциальными инвесторами являются китайские компании.

"Проводим сейчас переговоры с китайскими компаниями на условиях государственно-частного партнерства. Я надеюсь, что эти переговоры будут успешны. Во временном разрезе это минимум от 5 до 10 лет с сегодняшнего дня - если у нас переговоры идут успешно и у нас эффективный менеджмент "Укрзализныци", - сообщил в мае В. Омелян.

До того сообщалось, что именно Китай может рассмотреть возможность финансирования высокоскоростной железной дороги в Украине. В марте текущего года тогдашний председатель правления "Укрзализныци" Войцех Балчун по итогам визита в Китай заявил, что получил сигналы от китайской стороны о возможном финансировании строительства высокоскоростной железной дороги в Украине.

Отметим, что о необходимости строительства новой железной дороги из Одессы в Киев Владимир Омелян высказывался и годом ранее. Омелян назвал отсутствие такого сообщения одной из значительных проблем железнодорожной сферы на юге страны: "Поезда идут по длинному маршруту - и поэтому "Интерсити", которые должны были бы преодолевать расстояние за несколько часов, идут 6-7 часов. Мы над этим работаем, но, к сожалению, это совсем другие капиталовложения, намного большие цифры".