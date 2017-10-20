Амбициозные планы Омеляна: Киев и Одессу может соединить европейская узкоколейка

15:29, 20 октября 2017
Транспорт/Связь
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Планируемая в перспективе новая железная дорога, которая по прямой соединит Киев и Одессу, может получить колею европейского стандарта 1435 мм.

фото УНИАН

Это следует из заявления министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которое он сделал вчера, 19 октября, во время круглого стола "Текущие концессионные проекты в секторе морских портов Украины", передает ЦТС.

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Говоря о перспективных концессионных проектах в Украине, министр сказал: "Хотим также включить в этот перечень первую концессионную железную дорогу, евроколею, которая соединит Киев и Одессу. Интерес со стороны иностранных инвесторов к этому уже есть".

Ранее министр заявлял, что скоростные железнодорожные пути могут появиться в нашей стране в перспективе 5-10 лет. Первыми такими направлениями должны стать Киев-Одесса и Киев-Варшава.  Отметим, что именно в отношении варшавского направления Владимир Омелян говорил о евроколее. Потенциальными инвесторами являются китайские компании.

"Проводим сейчас переговоры с китайскими компаниями на условиях государственно-частного партнерства. Я надеюсь, что эти переговоры будут успешны. Во временном разрезе это минимум от 5 до 10 лет с сегодняшнего дня - если у нас переговоры идут успешно и у нас эффективный менеджмент "Укрзализныци", - сообщил в мае В. Омелян.

До того сообщалось, что именно Китай может рассмотреть возможность финансирования высокоскоростной железной дороги в Украине. В марте текущего года тогдашний председатель правления "Укрзализныци" Войцех Балчун по итогам визита в Китай заявил, что получил сигналы от китайской стороны о возможном финансировании строительства высокоскоростной железной дороги в Украине.

Отметим, что о необходимости строительства новой железной дороги из Одессы в Киев Владимир Омелян высказывался и годом ранее. Омелян назвал отсутствие такого сообщения одной из значительных проблем железнодорожной сферы на юге страны: "Поезда идут по длинному маршруту - и поэтому "Интерсити", которые должны были бы преодолевать расстояние за несколько часов, идут 6-7 часов. Мы над этим работаем, но, к сожалению, это совсем другие капиталовложения, намного большие цифры".

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Теги: #европейская узкоколейка#железная дорога Киев-Одесса