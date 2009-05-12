В Луцке на маршруты не вышел ни один троллейбус

В Луцке из-за забастовки работников предприятия электротранспорта из парка не вышел ни один троллейбус, а также автобусы, которые работают в режиме маршрутного такси на четырех самых популярных в городе маршрутах.

Как передает корреспондент УНИАН, работники требуют выплатить им зарплату за последние три месяца. Забастовка будет продолжаться до тех пор, пока не будет погашена вся задолженность, заявили в забастовочном комитете предприятия.

Как сообщила на сегодняшнем оперативном совещании первый заместитель городского председателя Лариса СОКОЛОВСКАЯ, задолженность по зарплате и крайне тяжелое финансовое состояние вынудили прибегнуть к такому шагу работников этого предприятия. Она не исключает, что придется принимать непопулярные меры, в частности, перевозить льготников ровно на такую сумму, которая будет выделена из Госбюджета.

Также Л.СОКОЛОВСКАЯ проинформировала, что мэр Луцка Богдан ШИБА сейчас находится в Киеве, где правительственная комиссия будет рассматривать вопрос компенсаций за льготные перевозки пассажиров.

При этом заместитель городского председателя Петр ГОЦАЛЮК находится на предприятии, где общается с забастовщиками.

Как сообщалось, задолженность по выплате зарплаты работникам предприятия Луцка электротранспорта достигла 1 млн. 684 тыс. грн. Долг образовался в основном из-за того, что предприятие постоянно недополучает дотации на покрытие затрат по перевозке льготных категорий населения из государственного бюджета. Только в этом году, с учетом равномерного распределения субвенций по месяцам, недополучено 1 млн. 815 тыс. грн., долги прошлых лет – еще 217 тыс. грн.