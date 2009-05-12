Новым гендиректором «Майкрософт Украина» назначен Шимкив

Новым генеральным директором «Майкрософт Украина» назначен Дмитрий ШИМКИВ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе копании.

По данным пресс-службы, Д.ШИМКИВ будет руководить реструктуризацией украинского подразделения компании в соответствии с планом действий, объявленным Microsoft в январе этого года.

«В частности, «Майкрософт Украина» пересмотрит свою организационную структуру и сократит операционные затраты», - отмечается в сообщении.

На новой должности Д.ШИМКИВ замещает Эрика ФРАНКЕ, который возглавлял «Майкрософт Украина» с декабря 2007 года. По данным пресс-службы, Э.ФРАНКЕ станет советником президента Microsoft в Центральной и Восточной Европе и вице-президента Microsoft International Вахе ТОРОССЯНА.

Справка УНИАН. Д.ШИМКИВ имеет 17-летний опыт работы в сфере ИТ в Украине, СНГ и Западной Европе. В компанию Microsoft он пришел в 2007 году на должность директора по продажам в корпоративном сегменте. До прихода в Microsoft Д.ШИМКИВ был генеральным директором RedPrairie Eastern Europe.

Корпорация Microsoft, основанная в 1975 годуЮ, является признанным мировым лидером в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений. С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.