С 31 мая вводится в действие новый график движения поездов

С 31 мая в Украине вводится в действие новый график движения поездов на 2009/2010 гг. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В новом графике разработано расписание для назначения 380 пар поездов: 190 пар поездов во внутреннем сообщении, 22 пары - в международном и 168 - со странами СНГ. Из них 60 пар фирменных поездов: 51 - во внутреннем соединении и 9 - в межгосударственном.

Также открыто новое беспересадочное сообщение, в частности, беспересадочные вагоны Харьков - Прага и Киев - Бар.

Отмечается, что 258 пар поездов нового графика (68%) имеют категорию скорых, что на 16 пар поездов больше сравнительно с расписанием 2008/2009 гг.

Сохранено курсирование поездов, которые пользуются спросом у пассажиров, и разработано расписание для назначения 11 пар новых поездов: 9 пар поездов во внутреннем сообщении и 2 - в межгосударственном. Вместе с этим, для уменьшения времени нахождения в дороге, 23 поездам изменен маршрут следования по отдельным участкам.

В пресс-службе "Укрзализныци" также сообщили, что увеличена периодичность курсирования поездов и вагонов. Так поезд №349/350 Харьков - Ивано-Франковск будет курсировать ежедневно вместо через день; №436/435 Луганск - Симферополь будет курсировать летом ежедневно вместо по числам; №219/220 Москва - Симферополь будет курсировать летом ежедневно вместо за указанием; №199/200 Москва - Феодосия будет курсировать летом ежедневно вместо за указанием; беспересадочный вагон Донецк - Берлин - 3 раза в неделю вместо 2 раз; беспересадочный вагон Одесса - Берлин - 5 раз в неделю вместо 4 раз.