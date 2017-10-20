Житомирский облавтодор завершил капремонт дороги в селе Пески

Дочернее предприятие “Житомирский облавтодор” ГАК “ Автомобильные дороги Украины” завершил капремонт дороги в Песках на автодороге «Житомир-Сквыра-Ставище».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на начальника управления промышленности, развития инфраструктуры и туризма Житомирской ОГА Романа Крисюка.

По его словам, на Житомирщине продолжаются ремонты местных дорог, и в том числе - за средства от перевыполнения таможенных платежей.

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«Житомирский облавтодор завершил капитальный ремонт дороги в селе Пески Житомирского района на автодороге «Житомир-Сквыра-Ставище»», - отметил Крисюк.

По его данным, подрядчик 19 октября завершил ремонт 1,16 км указанной дороги в селе Пески.

«Продолжаются ремонтные работы и в других районах Житомирщины. Ремонтируются дороги в Коростенском, Емильчинском и Бердичевском районах. Многие из них ведут в опорные школы» ,- подчеркивают в пресс-службе ОГА.

Как сообщал УНИАН, председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич поручил усилить контроль за ремонтом дорог в области. Так, 2 октября на Житомирщине открыли движение по капитально отремонтированной дороге государственного значения Т-06-14 "Глубочица-Станишовка через "Калиновку и Клитчин" - так называемый Южный обход.

В целом же, по данным Житомирской ОГА, Житомирская область от перевыполнения сбора таможенных платежей в 2017 году сможет получить 358,4 млн грн. Эта сумма предусмотрена на строительство, реконструкцию и ремонт почти 500 км автомобильных дорог региона в рамках эксперимента по финансовому обеспечению реализации мероприятий по развитию автомобильных дорог общего пользования.

С перечнем дорог области и картой их ремонтов можно ознакомиться на сайте Житомирской облгосадминистрации.