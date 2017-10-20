Апелляционный суд подтвердил, что "Укрзализныця" переплатила за топливо 92 миллиона

Компания «Укрзализныця» безосновательно переплатила 92 млн грн «Вог Аэро Джет» за поставку дизельного топлива.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины со ссылкой на решение Киевского апелляционного хозяйственного суда.

"18 октября 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение суда по иску Национального антикоррупционного бюро Украины к ПАО «Укрзализныця» и ООО «Вог Аэро Джет» о признании недействительным дополнительного соглашения к договору поставки дизельного топлива, из-за которого ПАО «Укрзализныця» безосновательно, как считает НАБУ, переплатило 92 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение вступило в силу сразу после оглашения, и это является основанием для возвращения «Укрзализныце» переплаченных средств.

Как сообщал УНИАН, в марте 2016 года компания «Вог Аэро Джет» выиграла тендер и заключила с филиалом «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» договор поставки дизтоплива по экономически выгодной цене ниже рыночной.

Впоследствии должностные лица «Укрзализныци» и представители фирмы трижды заключали дополнительные соглашения, которыми, пользуясь нормой закона о возможности повышения цены до 10% в случае ее колебания на рынке, несколько раз увеличивали стоимость дизтоплива для железной дороги.

В то же время между вторым и третьим дополнительным соглашением рыночные цены на топливо не росли, а потому заключения третьего дополнительного соглашения противоречило интересам государства и общества и требованиям законодательства. На основании третьего дополнительного соглашения было поставлено три четверти объема горючего «Укрзализныце».

В конце июля Хозяйственный суд г. Киева удовлетворил исковое заявление НАБУ и признал недействительным дополнительное соглашение к договору поставки дизельного топлива, заключенного весной 2016 года филиалом «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» с ООО «Вог Аэро Джет».