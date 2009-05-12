Ford намерен привлечь порядка 2 млрд долларов

Американская компания Ford Motor объявила о выпуске 300 миллионов обычных акций для привлечения порядка 2 миллиардов долларов, значительная часть которых пойдет на медицинское страхование рабочих, передает РИА Новости cо ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Компания пообещала гарантам эмиссии - Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley - обеспечить возможность в течение 30 дней приобрести до 45 миллионов обычных акций.

На данный момент Ford остался единственным из гигантов американской автопромышленности, отказавшимся от помощи государства и справляющийся с последствиями финансового кризиса своими силами.

На закрытии рынка в понедельник акции Ford котировались по 6,08 доллара за акцию. Продажа 300 миллионов акций на открытом рынке позволит привлечь компании до 1 миллиарда 820 миллионов долларов. Хотя эксперты отмечают, что появление новых акций на рынке, как правило, ведет к снижению их рыночной стоимости.

Компания основана в 1903 году Генри Фордом, который создал ее, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания Ford получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.

По данным на февраль 2008 года, 40% акций компании, входящей в топ-20 крупнейших корпораций США, принадлежали семье Форд.