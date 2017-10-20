Итальянская авиакомпания начала летать во Львов (фото)

Сегодня, 20 октября, во Львовской аэропорт имени Даниила Галицкого из итальянского Милана прибыл первый рейс авиакомпании Ernest Airlines. До города он прилетел из аэропорта Бергамо, сообщает пресс-служба львовского аэропорта.

На борту лайнера находилось 102 пассажира, обратным рейсом в Милан полетели 99 пассажиров.

«Мы выбрали Милан из-за того, что это финансовая столица Италии. И в этом городе проживает больше всего украинцев», – рассказал бизнес-девелопер Ernest Airlines Шеді Эл Таннир. По его словам, в течение первых суток после открытия продаж билетов в Украине было продано 400 билетов.

Полеты из Львова в Милан планируют осуществлять дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям. А уже с ноября до Бергамо авиалайнеры будут летать во вторник.

«Мы надеемся, что через некоторое время с двух рейсов в неделю перейдем на 3, 4 или 5», – отметила директор Львовского аэропорта Татьяна Романовская.

Как пишет Zaxid.net билет на первый рейс из Львова в аэропорт «Бергамо» стоил почти 100 евро. Однако цена на следующие стартует от 49 евро. В эту цену входит ручная кладь до 10-ти килограммов с габаритами чемодана 55х35х25 см.

После Львова рейс до Милана откроют и из Киева. По этому направлению компания будет осуществлять полеты с 4 декабря. Также с 8 декабря лететь из Львова этим же авиаперевозчиком можно будет до Венеции и Неаполя.

Компания сейчас владеет двумя авиалайнерами Airbus A319 (141 место пассажирское место) и Airbus A320 (180 мест). К лету 2018 года «Ernest Airlines» планирует пополнить свой флот еще шестью самолетами Airbus А320.