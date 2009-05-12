Винский не доволен отказом от дооценки основных фондов морпортов

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ не доволен тем, что до сих пор не проведена дооценка основных фондов в морских портах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время коллегии Министерства транспорта и связи Украины.

«Морские порты проигнорировали наше совместное решение о проведении дооценки основных фондов. В результате они де-факто не учитывали амортизацию. В результате появляется чистая прибыль, которой в реальности нет», – отметил министр.

По его словам, только Одесский порт частично провел дооценку, благодаря чему стоимость его основных фондов составила 1,236 млрд. грн.

По данным министра, стоимость основных фондов порта «Южный» в два раза меньше, чем Одесского, стоимость Мариупольского порта – 560 млн. грн., Илличевского – 413 млн. грн., что, по мнению И.ВИНСКОГО, является ненормальным, поскольку равняется стоимости строительства всего одного причала.

«Нам не нужна фиктивная прибыль, это самообман. Нам нужен реальный ресурс для развития предприятий. Амортизация будет тогда, когда будет дооценка основных фондов», – отметил министр.

По мнению И.ВИНСКОГО, отказ от проведения дооценки является скрытым способом приватизации.