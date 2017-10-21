В штаб-квартире BMW прошли обыски из-за подозрений в картельном сговоре

Представители Европейской Комиссии на этой неделе провели обыски в центральном офисе немецкого автоконцерна BMW в Мюнхене. Основанием для проведения обысков стали сообщении СМИ о картельном сговоре немецких автопроизводителей, к которому якобы причастно и баварское предприятие.

О проведении обысков сообщили в пятницу, 20 октября, в Еврокомиссии и подтвердили в самой компании, передает Deutsche Welle со ссылкой на AP.

Ранее в немецком издании Der Spiegel был опубликовано ряд разоблачительных материалов, согласно которым ведущие немецкие автопроизводители вошли в картельный сговор по дизельной технологии и систем контроля вредных выбросов.

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В BMW сообщили, что концерн оказывал поддержку представителям Еврокомиссии в их работе, а само по себе проведение обысков еще не означает начала антимонопольного расследования. В концерне отметили, что его никогда не обвиняли в манипуляциях с вредными выбросами.

В Еврокомиссии также заявили, что проведение обысков не означает совершение предприятием каких-либо противоправных действий. Но обыски - лишь первый шаг в расследовании по подозрению в нарушениях антимонопольного законодательства, подчеркнули в Брюсселе, передает Reuters.

Концерн Daimler, который является конкурентом BMW, заявил, что будет выступать в связи с подозрением немецких автопроизводителей в картельном сговоре главным свидетелем.