В столице с 29 ноября до 31 января 2018 года на прилегающих к Софийской площади улицах будут действовать ограничения движения автомобилей

В связи с подготовкой и проведением на Софийской площади в столице новогодне-рождественских праздничных мероприятий на прилегающих улицах с 29 ноября 2017 год до 31 января 2018 года будут действовать ограничения движения автомобилей.

Как сообщает пресс-служба КГГА, ограничения (кроме городского пассажирского транспорта, который работает в обычном режиме) будут введены вдоль Владимирского проезда (от д. № 23 по ул. Софийской до Михайловской площади) и по ул. Владимирской (от Рыльского переулка до Владимирского проезда).

Также с 29 ноября 2017 года до 31 января 2018 года будет запрещено движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда (от ул. Малой Житомирской до Михайловской площади).

Кроме того, будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от д. № 23 по ул. Софиевской до Михайловской площади) и по ул. Владимирской (от Рыльского переулка до Владимирского проезда):

19 декабря 2017 года с 16.00 до 21.00;

31 декабря 2017 года - с 20.00 до 3.00 1 января 2018 года;

1 января 2018 года - с 14.00 до 21.00;

7 января 2018 года - с 12.00 до 15.00.

В работу маршрутов наземного пешеходного транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по указанным улицам, будут внесены изменения.

Во время новогодних и рождественских праздников возле Софийской площади будут дежурить бригады экстренной (скорой) медицинской помощи.

Как сообщал УНИАН, на Софийской площади в Киеве с 19 декабря по 14 января продлится масштабный культурно-художественный проект «НеоГод на Софии».