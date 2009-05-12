В Минтрассвязи создан отдел внутренних расследований
14:59, 12 мая 2009Транспорт/Связь
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Заявляет Винский
Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ свои приказом от 5 мая с. г. создал отдел внутренних расследований в министерстве. Об этом министр сообщил сегодня журналистам.
Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, данный отдел создан для улучшения эффективности работы отрасли и будет реализовываться в рамках представленного сегодня плана действий Минтранссвязи в условиях кризиса.
Как отметил И.ВИНСКИЙ, подразделения внутренних расследований будут работать во всех сегментах отрасли.
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