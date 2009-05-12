Винский представил план действий транспортной отрасли

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ сегодня на коллегии Минтранссвязи представил план действий отрасли в условиях кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, в целом по итогам прошедших месяцев радикальных катаклизмов в отрасли не было допущено.

«Мы видим определенную стабилизацию процесса и должны сегодня осуществлять мероприятия, которые систематизируют нашу работу по борьбе с кризисом. Не хочу, чтобы словом "кризис" мы прикрывали недочеты в своей работе», - отметил он.

План действий Минтранссвязи состоит из 10 пунктов, однако, как отметил И.ВИНСКИЙ, это базисные пункты, поскольку вместить все меры в план невозможно.

В частности, планом предусмотрено создание условий для развития отрасли транспорта и связи путем реформирования подотраслей и их трансформации, а также улучшение эффективности использования госимущества, инвентаризация земель, повышение эффективности тарифной политики в отрасли, также повышение профессионального уровня руководящих кадров.

По мнению И.ВИНСКОГО, тариф в отрасли не должен быть убыточным, и это будет ключевой позицией антикризисного плана министерства.

И.ВИНСКИЙ также подчеркнул необходимость улучшения качества пассажирских перевозок, повышения энергоэффективности отрасли, создания необходимой законодательной и нормативной базы для ее стратегического развития.

Что касается тарифов, то, как отметил министр, МТСУ инициирует новый принцип индексации тарифов, чтобы они в автоматическом режиме индексировались на уровень инфляции.

«Разработанная нами программа – это не манифест, а конкретный план действий, четко прописанных в разрезе каждой отрасли. После сегодняшнего заседания мы получим документ-стратегию, и это первая подобная отраслевая программа в Украине», - отметил И.ВИНСКИЙ.

Он также подчеркнул, что не следует все возможные недочеты в работе списывать на кризис.