В Британии растет количество безработных водителей

На дорогах Британии стало меньше машин - как простых легковушек, так и тяжелых грузовиков, сообщают Вести.ру со ссылкой на The Times. Виной всему растущие цены на бензин и экономический спад.

Британские автострады стали пустеть еще в конце прошлого года. Однако этой весной процесс ускорился. По некоторым подсчетам, за первый месяц этого года британцы проехали на 3 миллиарда километров меньше, чем весной 2008-го. И все из-за рецессии.

Больше всего, похоже, пострадали частные предприниматели. Есть в Британии такой характерный образ - водитель белого грузовика. Этот человек не брезгует никакой работой. Берется за перевозки любых грузов - идет ли речь о доставке интернет-заказа или помощь в переезде на другую квартиру. В последние 10 лет, благодаря буму в индустриях интернет-продаж и доставки товаров на дом, трафик грузовых автомобилей в Великобритании вырос на 40%. Однако с наступившей рецессией продажи упали. В результате только с января по март количество грузовиков на дорогах Соединенного королевства сократилось на 2%. Безработных водителей, по данным статистики, стало в 5 раз больше.

В британской Ассоциации транспортных перевозок полагают, что затишье в бизнесе наступило еще и во многом из-за повышения акцизов на топливо в декабре и марте. Это значительно увеличило расходы перевозчиков. Ассоциация призвала правительство не повышать акцизы в сентябре, иначе масштабные сокращения персонала в компаниях-перевозчиках будут продолжаться и продолжаться.

Есть, правда, и плюс от рецессии. На дорогах стало меньше пробок. До предела перегруженные Лондон, Манчестер и Бирмингем вздохнули свободнее - на местных автострадах водители теперь экономят до 30 секунд на каждые 16 километров пути.

В свою очередь, британская автомобильная ассоциация уже предупредила правительство, что сокращение трафика не предлог для того, чтобы урезать расходы на строительство дорог.