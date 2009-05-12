Astrum: введение новых тарифов – позитив для Укртелекома

Комментарий Евгения Окши, финансового аналитика компании «Astrum Investment Management».

Введение новых тарифов на услуги стационарной телефонной связи можно расценить как позитивное для Укртелекома (тикер: UTLM), который занимает 79% этого рынка. Новые тарифы должны благоприятно сказаться на чистом доходе предприятия, которое полностью зависит от регуляторной политики государства (НКРС).

В прошлом неэффективная тарифная политика имела пагубные последствия, которые проявляются в негативных финансовых результатах в 1Кв09: UTLM в 1Кв09 рапортовал о чистом убытке в размере 181,6 млн. грн. Различные тарифные планы должны смягчить введение новых тарифов и предотвратить отток абонентов стационарной телефонной связи.

Согласно официальной информации, опубликованной на веб-сайте парламента, после введения Национальной комиссией по вопросам регулирования связи новых минимальных тарифов на услуги стационарной телефонной связи в конце апреля, которые стали на 10% -20% выше, абоненты стационарной связи получили также возможность выбрать один из тарифных планов, которые предполагают разные схемы ежемесячной оплаты.

Пользователи стационарной телефонной связи получили возможность выбора тарифных планов. Для частных абонентов из городов и райцентров тарифный план с 200 предоплаченными минутами будет стоить 16,44 грн. в месяц (повышение на 20%), минута сверх предоплаченных будет стоить 0,045 грн. Тарифный план с 400 предоплаченными минутами будет стоить 23,64 грн. в месяц, каждая дополнительная минута обойдется в 0,036 грн.

Ежемесячная плата за 600 предоплаченных минут составит 28,44 грн., при этом каждая дополнительная минута будет стоить 0,03 грн. Для корпоративных абонентов предусмотрен только один тарифный план, включающий 200 предоплаченных минут, которые обойдутся в 16,44 грн. в месяц (повышение на 20%), для абонентов, финансируемых из государственного бюджета, и 33,81 грн. в месяц (повышение на 10%) для остальных.

Для частных абонентов из сельских районов различные тарифные планы не предусмотрены. Тем не менее, ежемесячная плата для этих абонентов также будет увеличена на 10% - до 8,76 грн.