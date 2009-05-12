Объем капинвестиций в транспортную отрасль снизился на 36%

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ заявляет, что по результатам первого квартала 2009 года объем капитальных инвестиций в отрасль снизился на 36,2% - до 2,69 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил сегодня на коллегии Министерства транспорта и связи.

«Падение объемов капитальных инвестиций меня очень беспокоит», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Он призвал руководителей предприятий отрасли к более активным действиям по привлечению инвестиций. И.ВИНСКИЙ подчеркнул, что необходимо активизировать позицию руководителей предприятий отрасли, при этом должны привлекаться дешевые средства. По словам министра, в первую очередь следует обращать внимание на международные финансовые организации.

И.ВИНСКИЙ также отметил важность для отрасли стратегического инвестора.

По его словам, в целом министерство имеет 207 инвестпроектов. «15 проектов уже в работе либо в стадии подготовки», - отметил министр.