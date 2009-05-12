Винский намерен провести кадровые ротации

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ намерен проводить кадровые ротации в руководящем составе «Укрзализныци».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

По мнению И.ВИНСКОГО, среднее звено работников «Укрзализныци» является мощным и хорошо организованным, тогда как верхнее звено администрации требует серьезного внимания. «Много стратегических вопросов экономического характера, к сожалению, сегодня недостаточно квалифицированы. И я об этом им говорил несколько раз, мы провели одну ротацию, сейчас проводим еще одну. Будем эти ротации проводить до тех пор, пока не усилим кадровый руководящий состав. Речь идет о 10-15 людях», – отметил министр.