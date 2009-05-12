«Укрзализныця» увеличила количество скорых поездов

С 31 мая текущего года вводится в действие новый график движения поездов на 2009/2010 годы, согласно которому будет увеличено количество скорых поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в новом графике 258 пар поездов нового графика (68%) имеют категорию скорых, что на 16 пар больше, чем было в графике движения поездов на 2008/2009 гг.

По данным ведомства, в новом графике разработано расписание для назначения 380 пар поездов: 190 пар поездов во внутреннем сообщении, 22 пары – в международном и 168 – в сообщении со странами СНГ. Из них 60 пар фирменных поездов: 51 – во внутреннем сообщении и 9 – в межгосударственном.

Кроме того, открыто новое беспересадочное сообщение, в частности, беспересадочные вагоны Харьков – Прага и Киев – Бар. Сохранено курсирование поездов, пользующихся спросом у пассажиров, и разработано расписание для назначения 11 новых поездов: 9 пар поездов во внутреннем сообщении и 2 – в межгосударственном. Вместе с тем для сокращения времени пребывания в дороге 23 поездам изменен маршрут следования по отдельным участкам.

Также, по данным пресс-службы, увеличена периодичность курсирования следующих поездов и вагонов: №349/350 Харьков – Ивано-Франковск будет курсировать ежедневно (ранее – через день); №436/435 Луганск – Симферополь будет курсировать летом ежедневно вместо курсирования по определенным числам; №219/220 Москва – Симферополь будет курсировать летом ежедневно вместо по указанию; №199/200 Москва – Феодосия будет курсировать летом ежедневно вместо по указанию; беспересадочный вагон Донецк – Берлин – 3 раза в неделю вместо 2-х раз; вагон Одесса – Берлин – 5 раз в неделю вместо 4-х раз.