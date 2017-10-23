Евроколея между Львовом и Варшавой должна упростить пограничный контроль для украинцев – Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что европейская железнодорожная колея между Львовом и Варшавой должна упростить прохождение пограничного контроля для украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам во время посещения пограничного пункта пропуска "Медика"-"Шегини".

Говоря о Конференции по парламентскому сотрудничеству в регионе Центральной и Восточной Европы в Перемышле, Парубий отметил, что на ней был обсужден и вопрос построения евроколеи "от границы до Львова".

Он пояснил, что это позволит "соединить Львов и Варшаву железнодорожным сообщением».

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"Мы планируем предварительно, что это будет в Брюховичах, - конечная остановка, где человек сможет зайти и там же пройти паспортный контроль, и фактически без остановки ехать в Варшаву", - подчеркнул председатель ВР.

Парубий добавил, что по их подсчетам, это позволит существенно увеличить количество украинцев, которые смогут проходить контроль без проблем и трудностей.

По его словам, в целом речь идет о ряде проектов, касающихся железной дороги. По мнению спикера, существует большой шанс реализовать их в течение следующего года.