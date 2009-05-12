«Укрзализныця» получила в 1-м кв. 8 млн. грн. прибыли

«Укрзализныця» в первом квартале текущего года получила 8 млн. грн. чистой прибыли, тогда за аналогичный период 2008 года чистый убыток компании составил 19,9 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на коллегии Министерства транспорта и связи Украины заместитель министра Екатерина ФОМЕНКО.

По ее данным, в первом квартале т.г. на железнодорожном транспорте за счет собственных средств и кредитов отечественных банков обновлено подвижного состава на сумму 158,3 млн. грн., закуплено 4 электровоза, 2 планировщика балласта, модернизировано подвижного состава на сумму 38,3 млн. грн.

Капитальным ремонтом отремонтировано 40 единиц локомотивов, 551 грузовой вагон. В условиях вагоноремонтных заводов и депо отремонтировано 193 пассажирских вагона и сформировано 59 фирменных пассажирских поездов.

За отчетный период модернизировано путей на сумму 80,1 млн. грн.

На электрификацию участков, строительство и реконструкцию систем электроснабжения освоено 12,5 млн. грн. капитальных вложений.

На протяжении первого квартала 2009 года для выполнения работ по улучшению инфраструктуры на направлениях внедрения скоростного движения поездов и направлениях транспортного обеспечения Евро-2012 освоено средств на сумму 27,31 млн. грн., выполнены работы по реконструкции и модернизации устройств энергетики на сумму 10,3 млн. грн.

На строительстве, реконструкции вокзалов, станций, мостов, депо, котельных и других объектах выполнено работ на сумму 120,6 млн. грн.

В целом за январь-март 2009 года на предприятиях железнодорожного транспорта освоено капитальных инвестиций на сумму 439,2 млн. грн.