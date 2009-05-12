В Украине 1,7 млн. абонентов широкополосного доступа в Интернет

Количество абонентов широкополосного доступа в Интернет в Украине по итогам первого квартала 2009 года составило 1,7 млн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

При этом, по данным пресс-службы, 40% от общего числа абонентов широкополосного доступа в Интернет, или 650 тыс. абонентов, приходилось на компанию «Укртелеком».

Общее же число абонентов Интернет в Украине по итогам первого квартала 2009 года, по оценке Минтранссвязи, составило почти 12 млн. чел.

По данным Минтранссвязи, количество абонентов кабельного телевидения по итогам первого квартала 2009 года в Украине составило более 3,5 млн. чел., что позволяет пользоваться этой услугой 19,2% семей Украины (в 2008 году этот показатель составил 18,5%).

Справка УНИАН. По оценке украинского офиса российской компании iKS-Consulting, по итогам 2008 года число абонентов широкополосного доступа в Интернет в Украине составляло 1,6 млн., из них число абонентов «Укртелекома» - примерно 550 тыс.

По оценке украинского портала Bigmir)net, количество пользователей украинского Интернета по итогам первого квартала 2009 года составляло 11,96 млн. чел.