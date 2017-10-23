МВД предложит ввести фото - и видеофиксацию нарушений правил дорожного движения

Министерство внутренних дел выступит с предложением ввести фото- и видеофиксацию нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во эфире канала «112 Украина».

Читайте такжеБезнаказанные богачи: топ-5 самых громких VIP-ДТП последних лет (видео)«Это законодательная норма, которую мы предложим. Она будет касаться пяти-шести пунктов, в том числе некоторые с этих норм находятся в парламенте, касающиеся ввод фото- и видеофиксации, и остальные», - заявил он.

По его словам, количество дорожных происшествий в 2017 году выросло на 13%.

«С прошлого года на нынешний на 13% выросли происшествия на дорогах, в том числе с летальными исходами. Я думаю, что мы должны отреагировать», - говорит Аваков.

Также министр уточнил, что с полным перечнем инициатив законодательных изменений он выступит в среду на заседании Кабинета министров.