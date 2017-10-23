"Укрзализныця" запускает новый скоростной поезд из Киева в Тернополь

Акционерная компания «Укрзализныця» с 3 ноября запускает новый скоростной поезд «Интерсити» №747/748 Киев – Тернополь – Киев.

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По сообщению пресс-службы ведомства, поезд будет курсировать ежедневно, кроме понедельника с Киева и вторника с Тернополя.

Поезд №747 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский с 3 ноября в 17:24 и прибывать в Тернополь в 23:25. На маршруте следования он будет останавливаться на следующих станциях: Козятин-1 (19:05-19:06), Калиновка-1 (19:38-19:39), Винница (19:57-20:00), Гнивань (20:20-20:21), Деражня (21:19-21:20) Хмельницкий (21:50-21:53), Волочиск (22:39-22:40).

Поезд №748 будет отправляться со станции Тернополь с 4 ноября в 04:06 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 09:58. На маршруте следования поезд будет останавливаться на следующих станциях: Волочиск (04:51-04:52), Хмельницкий (05:42-05:45), Деражня (06:10-06:11), Гнивань (07:08-07:09), Винница (07:27-07:30), Калиновка-1 (07:45-07:46) и Козятин-1 (08:16-08:17).

Билеты появятся в продаже на портале бронирования билетов ПАО «Укрзализныця» booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах в ближайшее время, добавляют в пресс-службе.

Напомним, что скоростной поезд «Интерсити+» № 715/716 Киев – Перемышль – Киев также курсирует до Тернополя через Винницу и Хмельницкий.