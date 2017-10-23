Нацсовет прекратил вещание 36 радиостанций медиахолдинга бизнесмена-беглеца Курченко

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не продлил срок действия лицензий и прекратил вещание 36 FM-станций медиахолдинга «UMH» (УМХ), принадлежащего бизнесмену Сергею Курченко, сообщил член Нацсовета Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

Читайте такжеБеглый бизнесмен Курченко купил российского поставщика сжиженного газа – СМИ«В октябре Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не продлил срок действия лицензий, а также обратился в суд по поводу аннулирования лицензий ряда радиостанций, входящих в структуру медиахолдинга UMH, - написал Костинский.

По его словам, основанием для этих решений стали не поданные вовремя документы или непрозрачная структура собственности.

«Эти решения являются беспрецедентными, но начавшаяся практика будет применяться ко всем лицензиатам, которые не вовремя подали документы или предоставили некорректные данные о конечных бенефициарах и структуре медиасобственности в целом», - отметил член Нацсовета.

Как сообщал УНИАН, согласно закону «О телевидении и радиовещании", телерадиоорганизации и провайдеры должны подавать отчеты о структуре своей собственности регулятору – Нацсовету по телерадиовещанию. В случае несвоевременной подачи отчетов предусмотрен штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора по всем лицензиям, владельцами которых является нарушитель.

Справка УНИАН. UMH (Украинский Медиа Холдинг) - один из медиахолдингов Украины. В состав медиахолдинга входят печатные издания и радиостанции, а также крупные сервисные, развлекательные порталы и новостные агрегаторы. С 2013 года холдинг принадлежит бизнесмену Сергею Курченко. В 2014 году прокуратура выдвинула ему подозрения в уклонении от уплаты налогов и нанесении крупных убытков госкомпаниям. Тогда же бизнесмен попал в санкционный список Евросоюза.