Житомирщина готова к переводу на областной уровень финансирования местных дорог - ОГА

Житомирская область на сегодняшний день готова к переводу на областной уровень финансирования местных дорог.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской ОГА, об этом сегодня сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич в селе Рижане Хорошивского района, где открыли мост, на который жители области ждали почти 10 лет.

По словам Гундича, Житомирщина готова к тому, что в следующем году передадут на областной уровень финансирования местных дорог.

«Мы на сегодня готовы, мы будем их содержать. Надеемся, что те средства, которые нам задекларировали, а это около 700 млн грн на содержание и ремонт местных дорог, нам предусмотрят. Дополнительно будем добавлять средства из областного бюджета, местных бюджетов и продолжится таможенный эксперимент. За 3-4 года качество наших дорог изменится наглядно», – рассказал Гундич.

Он также подчеркнул, что особое внимание в области будет уделяться весовому контролю на автодорогах, чтобы перегруженные автомобили не разрушали дорожное покрытие.

«Для этого со следующего года на Житомирщине планируют приобрести столько весовых комплексов, сколько будет нужно», - сказал Гундич.

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В свою очередь присутствовавший на церемонии открытия моста министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркнул, что правительство придерживается своих обещаний.

«Этот мост – хороший признак того, что мы делаем то, что обещаем. В прошлом году мы пообещали, что в этом году будет программа восстановления мостов. Вот один из них. Мы ремонтируем не те объекты, которые по несколько лет не ремонтировались, а не ремонтировались десятилетиями», - цитирует Омеляна пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, сегодня в селе Рижане Хорошивского района на Житомирщине открыли мост через реку Ирша. Также на Житомирщине продолжаются ремонты местных дорог за средства от перевыполнения таможенных платежей.

Начатый в сентябре 2015 года эксперимент, который предусматривает направление сверхплановых доходов таможен на ремонт и строительство автомобильных дорог в областях Украины, был продлен на 2017 год.

Украинские таможни, которые принимают участие в эксперименте по распределению сверхплановых доходов, в 2016 году направили на строительство дорог в своих областях 2,2 млрд грн.

По прогнозам правительства, в 2017 году таможни направят на ремонт украинских дорог более 12 млрд грн.