С 2018 года государство передаст 120 тысяч километров местных дорог на баланс областей – Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сегодня во время поездки на Житомирщину сказал, что с 2018 года государство передаст 120 тыс. километров местных дорог на баланс областей.

Об этом министр сказал сегодня, 23 октября, во время открытия моста в селе Рижане на Житомирщине, сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской ОГА.

По его словам, с 1 января 2018 года местные дороги перейдут на областной уровень с соответствующим содержанием.

«С 1 января 2018 года мы передаем на областной уровень 120 тысяч километров дорог с соответствующим финансированием. 5% из Дорожного фонда пойдут на меры безопасности движения, чтобы мы не теряли украинских граждан в ДТП. Со следующего года вступает в действие Дорожный фонд, и мы наконец будем иметь четкий бюджет на весь текущий год и понимание, какие средства будут поступать на ремонт существующих и строительство новых автодорог, на восстановление мостов, на дорожную безопасность на последующие годы. Это огромный шаг вперед, это совершенно другой механизм, который должен использоваться на благо налогоплательщиков, бизнеса и украинских граждан», – цитирует Омеляна пресс-служба.

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Он напомнил, что со следующего года государство будет содержать только дороги государственного значения. Местные дороги будут на балансе общин. И жители будут сами контролировать, как работают председатель общины, староста, спрашивать, куда делись деньги и где дороги.

Омелян также убежден, что через 4-5 лет между Украиной и Польшей, между Украиной и Венгрией не будет разницы в качестве дорог, железных дорог и авиасообщения.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Хорошивском районе Житомирской области состоялось торжественное открытие моста в селе Рижане.