Испанская Grup Tarradellas предложила проекты к Евро-2012

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ провел 13 мая встречу с представителями компании Grup Tarradellas (Испания), в ходе которой обсуждалось возможное сотрудничество.

Как сообщает пресс-служба Минтранссвязи, во время встречи обсуждались вопросы возможного участия компании Grup Tarradellas в реализации в Украине инфраструктурных проектов, в том числе в рамках подготовки финальной части Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Стороны обсудили возможное участие Grup Tarradellas в строительстве, эксплуатации и обслуживании автодорог Одесса-Рени, Винница-Киев, Харьков-Щербаковка, реконструкции и строительстве метро в городах Донецк и Днепропетровск, а также реконструкции и эксплуатации пассажирских терминалов аэропортов в городах Львов и Киев (Жуляны) на концессионных условиях.

* * * Компания Grup Tarradellas является ведущей испанской компанией, которая специализируется на проектах «под ключ» и инвестициях. Товарооборот компании составляет 2 млрд. евро. Одной из сфер деятельности компании является проектирование и строительство дорог, мостов и железнодорожных путей, а также стадионов, аэропортов, гостиниц и жилых домов.