Латвийская железная дорога предложила Украине локомотивы в аренду

Латвийская железная дорога имеет свободные локомотивы и готова дать их в аренду "Укрзализныце" или частным компаниям в связи с дефицитом локомотивов в Украине.

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Об этом сообщил директор производства "Сервис подвижного состава Латвийской железной дороги (LDZ)" Тейванс Гунарс на международной конференции "Вагоностроение и ремонт подвижного состава в Украине".

"У нас есть свободные локомотивы в связи с тем, что наши перевозчики больше смотрят на локомотивы с мощностью 6 тысяч лошадей. Так как, мы - сервис подвижного состава, являемся собственниками этого подвижного парка, я думаю, мы могли бы сдать в аренду Украине локомотивы, пока вы не решите свои проблемы с тягой. Мы готовы», - сказал он.

При этом Гунарс отметил, что пока не готов назвать количество локомотивов, которые Латвия может дать в аренду.

Как сообщал УНИАН, ранее и. о. глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил, что в госкомпании разработали программу восстановления эксплуатационного парка тягового подвижного состава и до конца 2017 года будет отремонтировано 274 локомотива.