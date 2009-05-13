Завтра ДЖД открывает памятник борцам за советскую власть

14 мая 2009 г. в 11.00 на станции Мушкетово (Буденовский район города Донецка) Донецкой железной дороги состоится торжественное открытие памятника «Братская могила борцов за советскую власть».

В мероприятии примут участие начальник Донецкой магистрали Николай Сергиенко, заместитель городского головы г. Донецка Николай Волков, начальник управления культуры и туризма горсовета Николай Юренко.

* * * В ноябре 1918 года южные районы Донбасса, в том числе и Юзовка (ныне Донецк), были захвачены белоказачьими отрядами атамана Краснова, а затем частями деникинской армии. В поселке Мушкетово белогвардейцы расстреляли группу рабочих из 16 человек. Фамилии их неизвестны. В 1958 году на их могиле был установлен памятник, который свидетельствовал о героических событиях в годы гражданской войны 1918-1920 гг.

В 2008 году памятник был разрушен. Благодаря усилиям Донецкой железной дороги было принято решение о его восстановлении.