Варшавская автофабрика “УкрАвто” приостанавливает производство

Варшавская автомобильная фабрика (FSO), владельцем которой является украинская корпорация «УкрАвто», из-за нехватки заказов вынуждена останавливать производство.

По данным польских медиа, это первый 5-недельный простой завода, который по заказу корпорации General Motors изготавливает Chevrolet Aveo и по заказу «УкрАвто» – машинокомплекты Daewoo Lanos, а следующий возможен с середины июля до середины августа этого года.

Из-за вынужденной остановки производства около 1500 из 1880 работников завода отправлены в отпуск, остальные будут выполнять ремонтные работы и изготовлять машинокомлекты для поставки в Украину. По данным профсоюза Варшавского завода, работники в отпуске получают 65-75% своей зарплаты.

С 22 июня завод планирует возобновить производство Chevrolet Aveo, выпуская ежечасно 21 автомобиль этой марки.

По данным польских медиа, в первом квартале текущего года в Польше производство автомобилей уменьшилось на 22% – до 210 тысяч машин. При этом FSO уменьшила производство на более чем 60%.

Как сообщал УНИАН, Варшавская автомобильная фабрика (FSO), владельцем которой является украинская корпорация «УкрАвто», из-за экономического кризиса планирует до июня текущего года уволить более 25% своих работников.

По данным института Samar, в 2008 году в Польше было выпущено 990 тысяч автомобилей, что на 14% больше, чем в 2007 году. FSO по итогам года заняла на рынке третье место по объемам производства с почти 150 тыс. автомобилей и машинокомплектов.

Свыше 96% изготовленных в Польше автомобилей идут на экспорт.

Справка УНИАН. В 2005 году FSO оказалась на гране банкротства, от которого завод спасла корпорация «УкрАвто», выкупившая долги перед банками и инвестировавшая в развитие предприятия, которое поставляло украинскому концерну машинокомплекты Daewoo Lanos.

Корпорация «УкрАвто» купила 19,9% акций завода через свою компанию «АвтоЗАЗ» за символические 100 злотых (около 30 долларов) и получила от правительства право управлять 84,31% акций предприятия.

Согласно условиям купли-продажи, украинская компания обязана сохранить на предприятии уровень трудоустройства 2,2 тысяч человек до 2009 года и наладить производство нового автомобиля.

FSO с ноября 2007 года начала изготовлять Chevrolet Aveo.