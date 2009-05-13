В Харькове завтра определят "Лучшего проводника года"

В Харькове завтра пройдут конкурсы «Лучший проводник года» и "Красавица украинских магистралей". Об этом УНИАН сообщили в Управлении взаимодействию со средствами массовой информации Южной железной дороги.

В частности, 14 мая в спортивном комплексе «Локомотив» (г. Харьков, ул. Котловая, 90) в 10.00 начнется финальная часть конкурса «Лучший проводник года», а в 15.00 состоится конкурс красоты «Красавица Украинских магистралей».

За почетные звания будут соревноваться лучшие проводники всех железных дорог Украины.

Среди приглашенных на торжество — генеральный директор "Укрзализныци" Михаил КОСТЮК, начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК, представители железных дорог Украины и местных органов власти.

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