Швейцарская авиакомпания возобновляет полеты в Украину

Швейцарская авиакомпания Swiss объявила о возобновлении полетов в Украину с 26 марта 2018 года, сообщает avianews.com.

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"В этот день авиакомпания выполнит первый рейс Цюрих-Киев после 4-х летнего перерыва. Полеты по данному маршруту будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детальное расписание на данный момент пока не опубликовано, продажа билетов начнется с 25 октября 2017 года.

Авиакомпания Swiss входит в группу Lufthansa. Компания летала из Цюриха в киевский аэропорт Борисполь с октября 2013 по октябрь 2014 года. Рейсы в Киев были закрыты в связи с экономическими причинами, поскольку "развитие бизнеса на маршруте не оправдало ожиданий", заявили тогда в авиакомпании.

"Возобновление полетов Swiss в Украину увеличит для киевских пассажиров количество вариантов стыковок на пути в Европу и Америку в рамках Lufthansa group, в которую входят летающие в Украину Lufthansa и Austrian Airlines", - подчеркивает издание.

Сейчас пассажир может купить билет со стыковкой, например, в Мюнхене или Франкфурте по пути в одну сторону и со стыковкой в Вене на пути в другую сторону. С 26 марта 2018 года для планирования путешествий станут доступны стыковки через Цюрих.