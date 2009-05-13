Таможенники Украины и Польши обсудили Евро-2012

Председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий МАКАРЕНКО и Генеральный директор Таможенной службы Республики Польша Яцек КАПИЦА 12 мая в пункте пропуска через украинско-польскую границу „Ягодин” (Волынская область) провели рабочую встречу, касающуюся актуальных вопросов сотрудничества двух ведомств в рамках подготовки к Евро-2012. В преддверие встречи эксперты по таможенному делу обеих стран провели совместное совещание в польском Дорохусске, - информирует пресс-служба Ягодинской таможни.

Как отмечается в сообщении, Я.КАПИЦА отметил, что Украина, как и Польша – мощные транзитные государства, поэтому необходимо в перспективе создать систему обмена информацией о товарах и транспортных средствах, которые пересекают границу, организовать совместный контроль, проводить дальнейшую перестройку пограничной инфраструктуры и строительство новых автопереходов. Именно новые пункты пропуска, по мнению польской стороны, и смогут окончательно решить проблему очередей автотранспорта, периодически образующихся на подъездных путях.

Также главные таможенники обеих стран очертили каждый свою точку зрения на пути разрешения проблемы контрабанды сигарет в Европу. Польская сторона внесла предложение повторно реализовать совместный проект „Измерение времени, необходимое для пересечения украинско-польской государственной границы”, ведь предыдущие исследования оказались неактуальными в силу форс-мажорных обстоятельств, вызванных очередями грузовиков с обеих сторон границы и проведением строительных работ на украинской стороне.

Переговоры обеих сторон А.МАКАРЕНКО назвал результативными. Он отметил: „Сегодня между Украиной и Польшей существует исключительно общая граница и общая ответственность за качество ее пересечения. Обе страны имеют также и общую цель – Чемпионат по футболу Евро-2012 – должен объединить усилие в борьбе с пограничной преступностью, контрабандой, очередями автотранспорта, обеспечить гражданам высокий уровень таможенного сервиса. Ведь работа современных таможенников должна быть незаметной для людей, не навязчивой, однако эффективной”.