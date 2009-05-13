Львовский локомотиворемонтный завод сократил прибыль

ОАО "Львовский локомотиворемонтный завод" (г. Львов) в январе-марте т.г. сократило чистую прибыль на 87,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 0,333 млн. грн. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. завод сократил чистый доход на 48,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 20,662 млн. грн. Валовой доход (выручка) от реализации в первом квартале т.г. снизилась на 48,9% - до 24,738 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Львовский локомотиворемонтный завод увеличил чистую прибыль на 42,4%, по сравнению с 2007 годом, до 6,613 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Львовский локомотиворемонтный завод" (г. Львов) специализируется на ремонте электровозов постоянного тока ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11 и электровозов переменного тока ВЛ60, ВЛ80.

100% акций ОАО "Львовский локомотиворемонтный завод" принадлежат государству и находятся в управлении Министерства транспорта и связи Украины.