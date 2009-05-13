Кабмин поддержал строительство узкой колеи от Польши до Львова

Кабинет Министров Украины поддержал проект строительства узкой колеи европейского стандарта от границы Украины с Польшей до Львова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, соответствующее поручение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой подать предложения по обоснованию данного проекта отправлено министру транспорта Иосифу ВИНСКОМУ, министру экономики Богдану ДАНИЛИШИНУ и председателю Львовской областной государственной администрации Николаю КМИТЮ.

По данным пресс-службы, проект «Евроколея» предусматривает строительство узкой колеи европейского стандарта шириной 1435 мм от польской границы до Львова. Общая протяженность колеи составит около 85 км, стоимость проекта – свыше 500 млн. евро.

«Согласно этому поручению, проект «Евроколея» может быть внесен в перечень приоритетных проектов на уровне государства. Это позволит городу получить доступ к ресурсам, которые выделяются в рамках стратегии партнерства и добрососедства Европейской комиссии и Украины. Часть из этой суммы можно будет направить на разработку сметной документации и технико-экономического обоснования проекта, который является предпосылкой для привлечения финансирования на строительство самой колеи», – сказал в комментарии УНИАН начальник управления внешнеэкономических отношений и инвестиций Львовского горсовета Сергей КИРАЛЬ.

По его словам, евроколея – это быстрая связь жителей Львова с Европой, и если удастся обеспечить возможность комфортного проезда туристов к городу, это значительно ускорит развитие туристической инфраструктуры в регионе.

Как сообщалось, 3 октября 2008 года Еврокомиссия поддержала Львов в его намерении построить узкую колею до границы с Польшей. «Еврокомиссия выражает свою полную поддержку в проекте «Евроколеи». Мы заинтересованы в его полной и успешной реализации», – заявил заместитель генерального директора генерального директората по вопросам энергосбережения и транспорта ЕС Золтан КАЗАЦАЙ.