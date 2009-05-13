Утвержден план мер по введению цифрового вещания

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания утвердил План мер по введению цифрового телерадиовещания в Украине, подготовленный Министерством транспорта и связи.

Такое решение, как сообщил первый заместитель председателя Национального совета Андрей МИРОШНИЧЕНКО, принято на заседании Нацсовета.

Докладчик по этому вопросу, заместитель председателя Национального совета Юрий ПЛАКСЮК, перечислил предложения Национального совета, которые касаются, в частности, гарантирования государством защиты малообеспеченных слоев населения, производства приемных приборов для обеспечения граждан цифровыми приемниками и приемными антеннами и др. Член Национального совета Татьяна ЛЕБЕДЕВА отметила необходимость учитывать интересы региональных телерадиоорганизаций во время перехода на цифровые стандарты вещания.

Заместитель министра транспорта и связи Украины Владимир РАБОТНЁВ, который присутствовал на заседании Национального совета, заверил, что все вопросы будут соглашаться в рабочем порядке, при необходимости будут предложены изменения к Постановлению Кабинета Министров Украины, это предусмотрено Планом мер.

А.МИРОШНИЧЕНКО, комментируя утверждение Плана, которое позволит активизировать работу по введению цифрового телевидения, отметил необходимость согласованных действий всех ветвей власти для осуществления этого важного задания, которое стоит перед телерадиоинформационной сферой Украины.