Одесский порт ввел в действие меры для профилактики гриппа A/H1N1

В Одесском морском торговом порту введен в действие план противоэпидемических мероприятий для профилактики гриппа A/H1N1 (свиной грипп). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

В частности, распоряжением начальника порта предусмотрено создание резерва дезинфицирующих средств, запаса медикаментов для профилактики и предоставления помощи больным с подозрением на свиной грипп, масок для индивидуальной защиты органов дыхания (запас – 4000 штук).

Главной диспетчерской поручено заблаговременно информировать Центральную санитарно-эпидемиологическую станцию на водном транспорте о мероприятиях судов по Южной и Северной Америке, а также другим регионам, где зафиксированы случаи заболевания.

Согласно плану, создаются мобильные бригады медицинского персонала для работы в подразделениях порта и стивидорных компаниях с целью своевременного выявления и профилактики распространения заболевания.

Кроме того, на территории морского вокзала выделено помещение для временной изоляции возможных носителей вируса.

Cправка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северно-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 метров, осадкой до 11,5 метров. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих грузов и 25 млн. тонн наливных грузов в год.