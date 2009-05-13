Крюковский ВСЗ принял участие в международной выставке

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) приняло участие в международной выставке транспорта «ТрансРоссия–2009». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

По предоставленным данным, выставка проходила в четырнадцатый раз. В ней приняли участие более 500 предприятий, фирм-производителей и компаний, предоставляющих услуги по перевозке грузов различными видами транспорта, а также отраслевые информационные издания, страховые и лизинговые компании, банковские учреждения из 33 стран мира.

«Выставка показала, что компании дальнего зарубежья пока очень заинтересованы в продвижении своей продукции на рынки Российской Федерации и стран СНГ – 57% участников мероприятия составляли представители компаний Европейского региона, Азии и Америки. Запад еще раз продемонстрировал, в насколько сложных условиях приходится сейчас работать предприятиям машиностроительной и транспортной отраслей. Активность потенциальных покупателей в плане заказов ниже, по сравнению с прошлым годом. Сейчас рынки стран СНГ направлены на поддержку национальных производителей. Другими словами, заказы остаются внутри страны, что весьма затрудняет работу предприятий на внешние рынки», – сказано в сообщении предприятия.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

В 2008 году Крюковский вагоностроительный завод продал 112 пассажирских и 6 400 грузовых вагонов.