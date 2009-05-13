Чистая операционная выручка «Вымпелкома» в Украине выросла

Чистая операционная выручка компании «Вымпелком» (Россия) в Украине (компаний «Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком») выросла в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, на 51,5% и составила 280,7 млн. долл. Об этом говорится в финансовом отчете компании «Вымпелком», предоставленном в распоряжение УНИАН.

При этом выручка в Украине от предоставления услуг мобильной связи составила 197,8 млн. долл., а от услуг фиксированной связи – 96,1 млн. долл. (показатель элиминации составил 13,2 млн. долл.).

Как отмечается в отчете, девальвация местной валюты в Украине в течение четвертого квартала привела к потерям от курсовой разницы в размере 231 млн. долл., «и повлекла за собой убытки об обесценения гудвилла в размере 90 млн. долл., относящихся к операциям компании «Украинские радиосистемы».

Показатель OIBDA бизнеса «Вымпелкома» в Украине в 2008 году вырос в 44 раза и составил 22,5 млн. долл., при этом показатель OIBDA мобильной связи в Украине составил 0,4 млн. долл., OIBDA фиксированной связи – 22,1 млн. долл.

По итогам 2008 года количество абонентов мобильной связи компаний, принадлежащих «Вымпелкому» в Украине, составило 2,4 млн. чел, что на 5,7% больше, чем в 2007 году. Количество абонентов широкополосного доступа к Интернет составило по итогам 2008 года 24 тыс. чел.

Капитальные затраты компании «Вымпелком» в Украине в 2008 году выросли в сравнении с 2007 годом на 18,5% и составили 185,4 млн. долл.

Справка УНИАН. Две украинские компании - ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком» входят в международную группу компаний «ВымпелКом», осуществляющую коммерческие операции в 7 странах СНГ. В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже. Лицензии группы компаний «ВымпелКом» охватывают территории с общим населением около 340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом Beeline и «Beeline Бизнес». Акции ОАО «ВымпелКом» котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом “VIP”.

Согласно украинской отчетности компании «Украинские радиосистемы» (финансовом отчете компании, опубликованном в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку), компания закончила 2008 год с чистым убытком в размере 1,32 млрд. грн., в 2007 году компания имела чистую прибыль в размере 38,5 млн. грн.