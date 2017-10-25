УЗ хочет запустить скоростной поезд из Киева в белорусский Гомель

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" планирует запустить скоростной поезд Киев-Гомель в 2018-2019 году для улучшения железнодорожного сообщения с Беларусью.

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Об этом заявил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов во время заседания правительства.

"С 10 декабря этого года мы планируем внедрить новый график движения пассажирских поездов. Уже пилотно мы запустили несколько из новых направлений, например Одесса-Перемышль. А в это воскресенье будет запущен поезд Одесса-Львов. Планируется продлить работу по запуску международного сообщения. Мы планируем запустить 10 декабря новое сообщение Киев-Вена… В перспективе мы смотрим на направление Мукачево-Будапешт узкой колеей, а также поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига-Таллин. Кроме этого, скоростной поезд Киев-Гомель в течение 2018-2019 года для сообщения с Беларусью", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 15 июня запустила поезд по маршруту Львов - Варна (Болгария), а с 24 июня поезд по маршруту Киев - Варна (Болгария).