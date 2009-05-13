Луцкому предприятию электротранспорта выделят 1,5 млн. грн.

Луцкому предприятию электротранспорта внеочередно выделят из Госбюджета 1,5 млн. грн. компенсации за льготные перевозки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луцкого городского совета, этого добился городской председатель Луцка Богдан ШИБА, находясь в Киеве, где принял участие в заседании правительственной комиссии, которая рассматривала вопрос компенсации за льготные перевозки.

По данным пресс-службы, в первом квартале троллейбусники Луцка предоставили услуг по льготным перевозкам на сумму 2 млн. 603 тыс. грн. Волынская область, в свою очередь, получила 2 млн. 797 тыс. грн. компенсационных средств, однако Луцкому предприятию электротранспорта выделили только 965 тысяч. Между тем, именно это предприятие предоставляет больше всего услуг в области относительно льготных перевозок. Только в Луцке льготами пользуются 50 тысяч граждан, говорится в сообщении.

Между тем забастовка работников Луцкого предприятия электротранспорта продолжается. Сегодня, как и вчера, из парка не вышел ни один троллейбус, а также автобусы, работающие на четырех наиболее популярных городских маршрутов. Работники ЛПЭ требуют выплатить им зарплату, которую они не получают уже на протяжении трех месяцев.