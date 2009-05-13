Чистая прибыль «Вымпелкома» снизилась

Чистая прибыль компании «Вымпелком» (Россия) в 2008 году снизилась на 64,2% по сравнению с 2007 годом и составила 524 млн. долл.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно предоставленной информации, чистая операционная выручка в 2008 году достигла 10,117 млрд. долл., увеличившись на 41,1% по сравнению с 2007 годом. OIBDA в 2008 году выросла по сравнению с 2007 годом на 35,1% – до 4,86 млрд. долл.

Консолидированная маржа OIBDA составила 48%, включая маржу OIBDA в России 48,9% и в Казахстане – 51,4%. Операционный денежный поток компании «Вымпелком» за 2008 год составил 3,422 млрд. долл.

В четвертом квартале 2008 года чистые убытки компании составили 816 млн. долл., что, как отмечается в отчете, «отразило убытки от девальвации валют в размере 1,012 млрд. долл. и обесценивание активов в размере 443 млн. долл.».

Абонентская база в мобильном сегменте в четвертом квартале 2008 года выросла на 3,3 млн. человек по сравнению с третьим кварталом 2008 года и достигла 61 млн. человек.

Комментируя результаты деятельности «Вымпелкома» в 2008 году, главный управляющий директор ОАО «Вымпелком» Борис НЕМШИЧ отметил, что компания значительно увеличила масштаб и объемы бизнеса, в частности, консолидированная выручка превысила 10 млрд. долл., а консолидированная маржа OIBDA оставалась на уровне близком к 50%.

В то же время, как отмечается в отчете, первые месяцы 2009 года показали, что экономическая ситуация на всех рынках присутствия компании ухудшается на фоне значительного спада промышленного производства и роста безработицы.

Справка УНИАН. Две украинские компании – ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком» – входят в международную группу компаний «Вымпелком», осуществляющую коммерческие операции в 7 странах СНГ.

В группу компаний «Вымпелком» входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже.

Лицензии группы компаний «ВымпелКом» охватывают территории с общим населением около 340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом «Beeline» и «Beeline Бизнес».

Акции ОАО «Вымпелком» котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом «VIP».