За терминал D в Борисполе отвечает «Догуш Иншаат»

Кабинет министров Украины определил турецкую компанию «Догуш Иншаат» ответственной за строительство терминального комплекса D государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь».

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании КМУ журналистам сообщил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

«Она (эта компания – УНИАН) будет оператором, будет получать все деньги и сдавать работы», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Минтранссвязи, данный документ является "просто подтверждением позиции" относительно подрядчика строительства.

Как сообщал УНИАН, в июле 2008 г. был определен победитель тендера на строительство терминала D в «Борисполе» - турецкая группа «Dogus/Alarko/YAD». Контракт на строительство между государственным предприятием «Международный аэропорт «Борисполь» и главным подрядчиком - турецкой компанией «Догуш Иншаат» был подписан 26 сентября 2008 года.

Строительство должно занять 29 месяцев. 19 ноября 2008 года площадку, запланированную для нового терминального комплекса D в аэропорту «Борисполь», официально передали турецкой компании «Догуш Иншаат» для начала строительных работ. Однако строительство началось только к середине весны 2009 г. из-за волокиты с разрешительными документами на строительство.

Стоимость контракта на строительство терминала D составляет 377 млн. долл., из них 167 млн. долл. – японская кредитная линия и 210 млн. долл. – собственные средства ГП МА “Борисполь”.

Проектом терминального комплекса предусмотрено строительство пассажирского терминала, перрона для воздушных судов, автомобильных дорог, автомобильной эстакады, стоянок для автотранспорта, резервуара-накопителя дождевых стоков и других производственно-технологических объектов. Пропускная способность терминала D будет составлять до 3 тыс. человек в час. Введение в эксплуатацию терминала вместе с имеющимися мощностями аэропорта обеспечит обслуживание «Борисполем» 8,1 млн. пассажиров в год.

Справка УНИАН. 29 марта 2005 года в Киеве было подписано соглашение (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и Японии о предоставлении кредита для финансирования проекта развития международного аэропорта «Борисполь» (строительство терминала D) на срок 30 лет и на сумму до 19 млрд. 92 млн. иен (около 180 млн. долл.).

16 июня 2005 года Верховная Рада ратифицировала данное соглашение.