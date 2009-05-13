Через «Укрпочту» приобретено более 2 тысяч ж/д билетов

С начала внедрения Министерством транспорта и связи Украины инновационной системы «Единый электронный билет» по состоянию на 13 мая текущего года этой услугой воспользовались 2035 пассажиров, которые приобрели железнодорожные билеты в отделениях «Укрпочты».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

По данным ведомства, также увеличивается количество желающих приобрести проездные документы через Интернет. В частности, в апреле были куплены 874 и забронированы 730 железнодорожных билетов, а уже с начала мая куплено 341 и забронированы 249 проездных документов на поезда.

Справка УНИАН. С 14 апреля 2009 года Минтранс внедрил услугу продажи железнодорожных и авиабилетов на пассажирский вид транспорта в междугородном сообщении через отделения «Укрпочты».

15 800 почтовых отделений охватывают всю территорию Украины. Из них 1,5 тыс. отделений полностью автоматизированы – имеют прямой доступ к Интернету и возможность напрямую приобрести билет. В остальных отделениях можно заказать билет по телефону с бесплатной его доставкой на следующий день домой заказчику.

30 марта 2009 года «Укрзализныця» внедрила второй этап программы оформления проездных документов через Интернет, когда пассажир может оплатить через Интернет полную стоимость проезда и услугу заказа с последующим оформлением билета в кассе.