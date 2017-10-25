"Укрзализныця" хочет обновить 400-500 пассажирских вагонов до конца 2018 года

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" планирует обновить 400-500 спальных пассажирских вагонов до конца 2018 года, что составляет одну шестую часть всего эксплуатируемого парка. Об этом заявил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов во время заседания правительства.

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"В 2017 году, до конца года, мы планируем обновить 188 пассажирских вагонов. На следующий год запланировано обновление до 388 вагонов, так как это зависит от объемов финансирования, которое мы сможем обеспечить. В сумме, это даст возможность обновить 400-500 спальных пассажирских вагонов. Это составляет почти одну шестую всего парка, который мы эксплуатируем", - сказал он.

По словам Кравцова, это самый большой показатель обновления, который "Укрзализныця" имела за последние 15 лет.

"Это самая амбициозная программа, которая реализовывалась в пассажирском хозяйстве", - сказал он.

Также Кравцов отметил, что обновление подвижного состава будет производиться за счет вагонов, которые производятся на украинских предприятиях.

"Отдельно хочу подчеркнуть, что все вагоны производятся на украинских предприятиях. Это позволяет запустить целые отрасли машиностроения, которые простаивали последние 7-5 лет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, весной этого года Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, г. Кременчуг, Полтавская область) выиграл тендер на поставку акционерной госкомпании "Укрзализныця" 38 пассажирских купейных вагонов за 875,3 миллиона гривень (с учетом НДС). Завод должен поставить вагоны до конца 2017 года.

Ранее Кравцов заявлял, что "Укрзализныця" в течение пяти лет планирует вложить в развитие инфраструктуры и модернизацию подвижного состава 5,864 миллиарда долларов капитальных инвестиций.