Объем инвестиций в отрасли связи составил 1,9 млрд. грн.

Объем капитальных инвестиций, направленный субъектами ведения хозяйства всех форм собственности в развитие отрасли связи, в первом квартале 2009 года составил почти 1,9 млрд. грн., из них 1,3 млрд. грн. - в основной капитал (что почти на четверть больше аналогичного периода в прошлом году).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Госадминистраци связи (Госсвязи).

При этом, по данным Госсвязи, почти 85% инвестиционных средств направлено крупнейшими операторами мобильной связи - «Украинская мобильная связь» и «Киевстар» на развитие своих сетей, в частности на улучшение покрытия и увеличение емкости сети, расширение магистральной и зоновой транспортной сети, расширение широкополосной сети передачи данных и внедрение современных услуг на базе новейших технологий.

Государственными предприятиями, которые входят в сферу управления Минтранссвязи и подчинены Госсвязи, в первом квартале 2009 года освоено 12,6 млн. грн. капитальных инвестиций собственных средств, из них инвестиции в основной капитал составили 8,3 млн. грн. В частности, УГППС «Укрпочта» направила 12,0 млн. грн. на техническое и технологическое обустройство 80 автомобилей для передвижных отделений почтовой связи, организацию 74 новых рабочих мест для предоставления услуги по продаже электронных ваучеров и пополнению счетов абонентов сотовой связи и подключение 49 новых рабочих мест к автоматизированной системе «Электронный перевод», реконструкцию и капитальный ремонт более чем 20 объектов почтовой связи.