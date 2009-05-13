Железные дороги вводят 11 новых поездов

В новом графике движения поездов, который вводится в действие на железных дорогах Украины в полночь 31 мая этого года, предусмотрено курсирование 11 новых поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в частности, новым графиком вводятся два новых международных поезда: №127/128 Москва – Евпатория (состав Российских железных дорог) со 2 июня по 14 июля т.г. и №497/498 Воронеж – Одесса (РЖД).

Кроме того, предусмотрено введение таких новых поездов внутреннего сообщения: №119/120 Донецк – Киев, №152/151 Жмеринка – Киев в осенне-зимний период ежедневно, №154/153 Винница – Киев в осенне-зимний период ежедневно, №155/156 Киев – Одесса летом, №523/524 Луганск – Киев, № 528/527 Киев – Луганск (в одном направлении на Луганск), №181/182 Киев – Симферополь летом через день, №561/562 Днепропетровск – Киев (в одном направлении на Киев), №616/615 Симферополь – Керч.

Среди них 6 пар новых скорых поездов: Донецк – Киев, Жмеринка – Киев, Винница – Киев, Киев – Одесса, Москва – Евпатория и Киев – Симферополь.

Также будет назначено 4 электропоезда повышенного комфорта в местном сообщении: №825/826 Львов – Моршин, №827/828 Львов – Моршин, №867/868 Здолбунов – Сарны – Ковель, №842/841 Донецк – Харьков.

В графике движения на 2009/2010 годы ускорены и переведены в категорию «скорый» 15 пассажирских поездов: №389/390 Луганск – Одесса, №501/502 Днепропетровск – Симферополь, №505/506 Киев – Ужгород, №513/514 Киев – Мукачево, №523/524 Луганск – Киев, №525/526 Киев – Чоп, №529/530 Киев – Ужгород, №537/538 Киев – Ужгород, №555/556 Москва – Николаев, №575/576 Донецк – Киев, №611/612 Полтава – Киев, №633/634 Харьков – Чернигов, №335/336 Одесса – Ивано-Франковск, №561/562 Днепропетровск – Киев (в зимний период), №527/528 Луганск – Киев.