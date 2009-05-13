Доходы отрасли связи выросли на 1%

Доходы отрасли связи в первом квартале 2009 года выросли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 1,1% и составили 10,8 млрд. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Госадминистрации связи (Госсвязи).

Наивысшими темпами росли доходы по предоставлению услуг компьютерной связи, в частности доступа к Интернету - 152,5%, почтовой связи - 130,8%, передачи и приема теле- и радиопрограмм, радиосвязи, - 130%.

Впервые, по данным Госсвязи, за последние годы уменьшились (на 3%) доходы от услуг мобильной связи, хотя удельный вес этих услуг в общей сумме доходов отрасли является наибольшим - 60,5%.

Предприятиями основной деятельности, которые входят в сферу управления Минтранссвязи и подчинены Госсвязи, получено 635,4 млн. грн. доходов от услуг связи, что почти на 30% превышает прошлогодние показатели. При этом доходы «Укрпочты» в первом квартале 2009 года выросли почти на треть – за этот период «Укрпочтой» получено 590,9 млн. грн. доходов от услуг связи, что на 31% (или 140 млн. грн.) больше, чем в прошлом году.

Наивысшими темпами росли доходы по пересылке: мелких пакетов (более чем в 2,3 раза), посылок (в 1,6 раза), пересылки письменной корреспонденции (в 1,5 раза).

В целом в бюджет и Пенсионный фонд отрасль связи перечислила в первом квартале 2009 года свыше 2,4 млрд. грн. налогов, сборов и обязательных платежей, что на 43,5% больше соответствующего периода в прошлом году. В частности, государственными предприятиями, которые входят в сферу управления Минтранссвязи и подчинены Госсвязи, перечислено 275,9 млн. грн., что на 26,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.